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TecDAX-Kursentwicklung 16.06.2026 15:58:47

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX präsentiert sich leichter

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX präsentiert sich leichter

Der TecDAX verbucht am Dienstagnachmittag Verluste.

Am Dienstag bewegt sich der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,29 Prozent schwächer bei 3 986,61 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 539,421 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,084 Prozent stärker bei 4 001,59 Punkten in den Handel, nach 3 998,22 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 4 028,98 Punkte, das Tagestief hingegen 3 975,01 Zähler.

TecDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, notierte der TecDAX bei 3 795,76 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.03.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 558,57 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.06.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3 849,06 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10,00 Prozent aufwärts. Der TecDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell SMA Solar (+ 7,30 Prozent auf 52,75 EUR), QIAGEN (+ 1,20 Prozent auf 32,15 EUR), Nordex (+ 0,64 Prozent auf 40,96 EUR), Bechtle (+ 0,51 Prozent auf 31,40 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 0,46 Prozent auf 176,00 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,07 Prozent auf 97,85 EUR), EVOTEC SE (-3,73 Prozent auf 4,70 EUR), 1&1 (-2,95 Prozent auf 23,00 EUR), United Internet (-2,60 Prozent auf 25,50 EUR) und Siltronic (-2,51 Prozent auf 95,25 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 593 803 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 163,761 Mrd. Euro den größten Anteil.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

Die TeamViewer-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,81 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Analysen zu TecDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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1&1 AG 22,50 -0,66% 1&1 AG
Bechtle AG 31,42 -0,13% Bechtle AG
CANCOM SE 26,15 0,38% CANCOM SE
Deutsche Telekom AG 26,97 -2,03% Deutsche Telekom AG
Elmos Semiconductor 172,20 1,65% Elmos Semiconductor
EVOTEC SE 4,73 0,68% EVOTEC SE
freenet AG 25,42 0,32% freenet AG
Nordex AG 43,08 7,75% Nordex AG
QIAGEN N.V. 31,97 0,16% QIAGEN N.V.
SAP SE 140,92 -0,86% SAP SE
Siltronic AG 92,35 -1,12% Siltronic AG
SMA Solar AG 53,60 3,88% SMA Solar AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 100,10 2,72% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 5,42 -2,08% TeamViewer
United Internet AG 24,64 -3,22% United Internet AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 947,40 -0,48%

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