Börse Frankfurt in Rot: TecDAX präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer

Letztendlich notierte der TecDAX im XETRA-Handel 1,45 Prozent tiefer bei 3 426,94 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 510,107 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,566 Prozent leichter bei 3 457,82 Punkten in den Handel, nach 3 477,52 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 458,15 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 3 399,95 Einheiten.

TecDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 2,20 Prozent. Vor einem Monat, am 26.02.2026, wurde der TecDAX mit 3 754,52 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, bei 3 586,84 Punkten. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 26.03.2025, bei 3 727,91 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 5,45 Prozent nach unten. Bei 3 858,70 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 322,31 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell SMA Solar (+ 8,24 Prozent auf 44,16 EUR), Eckert Ziegler (+ 6,35 Prozent auf 15,07 EUR), CANCOM SE (+ 4,41 Prozent auf 22,50 EUR), Sartorius vz (+ 1,13 Prozent auf 215,50 EUR) und EVOTEC SE (+ 0,44 Prozent auf 4,38 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen Kontron (-14,18 Prozent auf 17,85 EUR), HENSOLDT (-5,57 Prozent auf 69,50 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,14 Prozent auf 56,70 EUR), AIXTRON SE (-3,04 Prozent auf 35,46 EUR) und IONOS (-3,02 Prozent auf 24,10 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 6 314 001 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 171,514 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Mit 7,86 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at