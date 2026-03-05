Börse Frankfurt in Rot: TecDAX sackt zum Handelsende ab

Der TecDAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 1,56 Prozent schwächer bei 3 659,96 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 543,276 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,040 Prozent auf 3 716,65 Punkte an der Kurstafel, nach 3 718,13 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 3 657,98 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 742,12 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 1,18 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.02.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 628,05 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.12.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 607,88 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.03.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 834,71 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 0,984 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 558,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Nagarro SE (+ 2,98 Prozent auf 53,50 EUR), Kontron (+ 2,40 Prozent auf 23,08 EUR), ATOSS Software (+ 2,18 Prozent auf 89,00 EUR), SAP SE (+ 2,15 Prozent auf 170,98 EUR) und JENOPTIK (+ 1,67 Prozent auf 28,08 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil HENSOLDT (-8,65 Prozent auf 71,85 EUR), SMA Solar (-6,31 Prozent auf 29,98 EUR), AIXTRON SE (-4,34 Prozent auf 29,09 EUR), Siltronic (-4,19 Prozent auf 51,45 EUR) und Infineon (-3,74 Prozent auf 42,30 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 167 817 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 193,207 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel

Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,59 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

