Börse Frankfurt in Rot: TecDAX schlussendlich in Rot

Der TecDAX notierte im XETRA-Handel letztendlich um 0,43 Prozent tiefer bei 3 828,94 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 525,778 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,206 Prozent auf 3 837,39 Punkte an der Kurstafel, nach 3 845,33 Punkten am Vortag.

Bei 3 813,12 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 3 857,92 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der TecDAX bereits um 0,902 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.06.2026, notierte der TecDAX bei 3 853,08 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.04.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3 697,16 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 30.07.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 907,83 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,65 Prozent aufwärts. 4 284,41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell Drägerwerk (+ 10,58 Prozent auf 106,60 EUR), Infineon (+ 9,16 Prozent auf 59,47 EUR), Siltronic (+ 8,83 Prozent auf 73,95 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,64 Prozent auf 73,10 EUR) und SMA Solar (+ 4,66 Prozent auf 55,00 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen Nemetschek SE (-13,69 Prozent auf 58,00 EUR), TeamViewer (-12,04 Prozent auf 5,96 EUR), SAP SE (-3,78 Prozent auf 155,92 EUR), IONOS (-2,83 Prozent auf 32,22 EUR) und Bechtle (-2,69 Prozent auf 36,16 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 7 220 835 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 183,795 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,99 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at