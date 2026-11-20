TecDAX
|
3 810,97
|
-116,13
|
-2,96 %
|XETRA-Handel im Blick
|
20.11.2026 12:27:06
Börse Frankfurt in Rot: TecDAX schwächelt
Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 1,90 Prozent schwächer bei 3 852,40 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 555,975 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 1,16 Prozent tiefer bei 3 881,49 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 927,10 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 840,65 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 881,49 Punkten.
So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 5,60 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.10.2026, betrug der TecDAX-Kurs 4 012,39 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 4 065,34 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 432,94 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 6,29 Prozent zu. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit freenet (+ 2,84 Prozent auf 24,62 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,00 Prozent auf 26,30 EUR), Ottobock (+ 0,66) Prozent auf 38,40 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0,62 Prozent auf 32,46 EUR) und Drägerwerk (+ 0,52 Prozent auf 116,60 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil AIXTRON SE (-9,01 Prozent auf 29,58 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-7,60 Prozent auf 45,00 EUR), PVA TePla (-7,34 Prozent auf 25,24 EUR), EVOTEC SE (-6,30 Prozent auf 2,56 EUR) und Nordex (-5,99 Prozent auf 36,74 EUR).
Die teuersten Unternehmen im TecDAX
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 2 053 839 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 218,935 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder
Die TeamViewer-Aktie weist mit 4,52 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,39 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|28,91
|-8,86%
|Carl Zeiss Meditec AG
|31,14
|-2,87%
|Deutsche Telekom AG
|26,11
|0,38%
|Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|115,00
|-0,69%
|EVOTEC SE
|2,53
|-7,11%
|freenet AG
|24,36
|2,35%
|Infineon AG
|44,50
|-8,23%
|Nordex AG
|36,34
|-6,00%
|Ottobock
|37,55
|-1,31%
|PVA TePla AG
|24,66
|-8,19%
|SAP SE
|180,16
|-2,77%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|43,06
|-8,81%
|TeamViewer
|4,28
|-3,38%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|20,02
|-6,01%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 810,97
|-2,96%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen letztlich im Sinkflug -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street übernahmen die Bären das Ruder. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.