Der TecDAX zeigt sich am Mittag mit negativen Notierungen.

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 1,90 Prozent schwächer bei 3 852,40 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 555,975 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 1,16 Prozent tiefer bei 3 881,49 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 927,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 840,65 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 881,49 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 5,60 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.10.2026, betrug der TecDAX-Kurs 4 012,39 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 4 065,34 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 432,94 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 6,29 Prozent zu. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit freenet (+ 2,84 Prozent auf 24,62 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,00 Prozent auf 26,30 EUR), Ottobock (+ 0,66) Prozent auf 38,40 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0,62 Prozent auf 32,46 EUR) und Drägerwerk (+ 0,52 Prozent auf 116,60 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil AIXTRON SE (-9,01 Prozent auf 29,58 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-7,60 Prozent auf 45,00 EUR), PVA TePla (-7,34 Prozent auf 25,24 EUR), EVOTEC SE (-6,30 Prozent auf 2,56 EUR) und Nordex (-5,99 Prozent auf 36,74 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 2 053 839 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 218,935 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder

Die TeamViewer-Aktie weist mit 4,52 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,39 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at