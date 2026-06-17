Börse Frankfurt in Rot: TecDAX schwächer

Der TecDAX sinkt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,04 Prozent auf 3 964,84 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 541,926 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,081 Prozent auf 3 963,32 Punkte an der Kurstafel, nach 3 966,54 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 950,40 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 980,07 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Seit Wochenbeginn verlor der TecDAX bereits um 1,75 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, mit 3 795,76 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 17.03.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 599,19 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 17.06.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 799,79 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 9,40 Prozent zu. Bei 4 284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit AIXTRON SE (+ 3,66 Prozent auf 58,28 EUR), Nordex (+ 2,62 Prozent auf 41,50 EUR), SMA Solar (+ 2,41 Prozent auf 53,10 EUR), Nagarro SE (+ 2,19 Prozent auf 36,38 EUR) und JENOPTIK (+ 1,75 Prozent auf 45,26 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil United Internet (-2,04 Prozent auf 25,02 EUR), EVOTEC SE (-1,96 Prozent auf 4,61 EUR), TeamViewer (-1,53 Prozent auf 5,46 EUR), IONOS (-1,53 Prozent auf 27,02 EUR) und Deutsche Telekom (-1,45 Prozent auf 27,25 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 812 456 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 167,170 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der TecDAX-Aktien

Die TeamViewer-Aktie hat mit 5,46 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,89 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at