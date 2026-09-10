SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|TecDAX-Performance im Blick
|
10.09.2026 12:26:40
Börse Frankfurt in Rot: TecDAX schwächer
Am Donnerstag notiert der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,45 Prozent tiefer bei 3 976,72 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 562,027 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,213 Prozent auf 3 986,20 Punkte an der Kurstafel, nach 3 994,71 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 3 960,32 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 987,38 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 1,26 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.08.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 4 067,42 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.06.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 979,38 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.09.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 600,35 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 9,72 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Carl Zeiss Meditec (+ 3,12 Prozent auf 31,74 EUR), Drägerwerk (+ 2,88 Prozent auf 114,20 EUR), Ottobock (+ 2,11 Prozent auf 58,00 EUR), freenet (+ 1,31 Prozent auf 24,80 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,02 Prozent auf 74,35 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil SMA Solar (-3,56 Prozent auf 59,55 EUR), SAP SE (-2,24 Prozent auf 178,76 EUR), TeamViewer (-1,50 Prozent auf 6,24 EUR), Nemetschek SE (-1,24 Prozent auf 59,65 EUR) und AIXTRON SE (-1,14 Prozent auf 37,44 EUR).
Die teuersten TecDAX-Konzerne
Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 047 769 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 209,718 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der TecDAX-Titel
Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,31 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu SAP SE
|
17:58
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
17:58
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 verliert letztendlich (finanzen.at)
|
17:58
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
|
17:58
|Börse Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17:58
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)
|
15:58
|Handel in Frankfurt: TecDAX gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
|
15:58
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 mit Abgaben (finanzen.at)
|
15:58
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX verliert am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu SAP SE
|08.09.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|28.07.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|28.07.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|08.09.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|36,58
|-2,92%
|Carl Zeiss Meditec AG
|30,90
|1,05%
|Deutsche Telekom AG
|27,89
|0,18%
|Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|112,80
|1,99%
|freenet AG
|24,76
|1,23%
|Nemetschek SE
|58,15
|-3,49%
|Ottobock
|55,20
|-2,82%
|SAP SE
|176,32
|-2,30%
|SMA Solar AG
|58,85
|-3,84%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|72,00
|-1,77%
|TeamViewer
|6,25
|-0,56%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|31,74
|1,15%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 940,71
|-1,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.