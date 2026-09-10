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TecDAX-Performance im Blick 10.09.2026 12:26:40

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX schwächer

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX schwächer

Der TecDAX zeigt sich aktuell mit negativen Notierungen.

Am Donnerstag notiert der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,45 Prozent tiefer bei 3 976,72 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 562,027 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,213 Prozent auf 3 986,20 Punkte an der Kurstafel, nach 3 994,71 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 3 960,32 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 987,38 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 1,26 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.08.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 4 067,42 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.06.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 979,38 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.09.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 600,35 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 9,72 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Carl Zeiss Meditec (+ 3,12 Prozent auf 31,74 EUR), Drägerwerk (+ 2,88 Prozent auf 114,20 EUR), Ottobock (+ 2,11 Prozent auf 58,00 EUR), freenet (+ 1,31 Prozent auf 24,80 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,02 Prozent auf 74,35 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil SMA Solar (-3,56 Prozent auf 59,55 EUR), SAP SE (-2,24 Prozent auf 178,76 EUR), TeamViewer (-1,50 Prozent auf 6,24 EUR), Nemetschek SE (-1,24 Prozent auf 59,65 EUR) und AIXTRON SE (-1,14 Prozent auf 37,44 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 047 769 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 209,718 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel

Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,31 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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