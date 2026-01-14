Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|XETRA-Handel im Fokus
|
14.01.2026 15:58:47
Börse Frankfurt in Rot: TecDAX verbucht am Mittwochnachmittag Verluste
Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 1,35 Prozent tiefer bei 3 775,93 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 592,841 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,003 Prozent tiefer bei 3 827,40 Punkten in den Handel, nach 3 827,50 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 3 831,76 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 768,38 Punkten lag.
So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verlor der TecDAX bereits um 1,22 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, den Wert von 3 552,44 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.10.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 646,41 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.01.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 497,31 Punkten.
Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX
Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell freenet (+ 0,70 Prozent auf 28,74 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,45 Prozent auf 46,95 EUR), Nagarro SE (+ 0,07 Prozent auf 68,05 EUR), Ottobock (+ 0,00 Prozent auf 68,35 EUR) und Eckert Ziegler (-0,12 Prozent auf 16,14 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen Elmos Semiconductor (-6,59 Prozent auf 102,00 EUR), ATOSS Software (-6,20 Prozent auf 112,00 EUR), IONOS (-4,53 Prozent auf 27,40 EUR), AIXTRON SE (-4,20 Prozent auf 19,18 EUR) und United Internet (-3,42 Prozent auf 28,80 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 2 493 984 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 242,633 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,78 erwartet. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,52 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Eckert & Ziegler
|
15:58
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX verbucht am Mittwochnachmittag Verluste (finanzen.at)
|
12.01.26
|EQS-News: Eckert & Ziegler to Participate in the 44th Annual J.P. Morgan Healthcare Conference (EQS Group)
|
12.01.26
|EQS-News: Eckert & Ziegler präsentiert auf der 44. Annual J.P. Morgan Healthcare Conference (EQS Group)
|
12.01.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.at)
|
12.01.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
09.01.26
|XETRA-Handel: SDAX zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
|
09.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
09.01.26
|Handel in Frankfurt: Das macht der TecDAX am Nachmittag (finanzen.at)