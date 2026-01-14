Börse Frankfurt in Rot: TecDAX verbucht am Mittwochnachmittag Verluste

Aktuell ziehen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 1,35 Prozent tiefer bei 3 775,93 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 592,841 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,003 Prozent tiefer bei 3 827,40 Punkten in den Handel, nach 3 827,50 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 3 831,76 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 768,38 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verlor der TecDAX bereits um 1,22 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, den Wert von 3 552,44 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.10.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 646,41 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.01.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 497,31 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell freenet (+ 0,70 Prozent auf 28,74 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,45 Prozent auf 46,95 EUR), Nagarro SE (+ 0,07 Prozent auf 68,05 EUR), Ottobock (+ 0,00 Prozent auf 68,35 EUR) und Eckert Ziegler (-0,12 Prozent auf 16,14 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen Elmos Semiconductor (-6,59 Prozent auf 102,00 EUR), ATOSS Software (-6,20 Prozent auf 112,00 EUR), IONOS (-4,53 Prozent auf 27,40 EUR), AIXTRON SE (-4,20 Prozent auf 19,18 EUR) und United Internet (-3,42 Prozent auf 28,80 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 2 493 984 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 242,633 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,78 erwartet. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,52 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

