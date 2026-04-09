Börse Frankfurt in Rot: TecDAX verliert

Der TecDAX fällt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 1,80 Prozent auf 3 531,06 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 500,970 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 3 577,99 Zählern und damit 0,492 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3 595,67 Punkte).

Der TecDAX verzeichnete bei 3 580,99 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 527,92 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 1,88 Prozent aufwärts. Der TecDAX stand noch vor einem Monat, am 09.03.2026, bei 3 565,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.01.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3 820,24 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 09.04.2025, notierte der TecDAX bei 3 187,79 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,57 Prozent nach unten. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten registriert.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Nordex (+ 1,19 Prozent auf 46,10 EUR), IONOS (-0,57 Prozent auf 24,46 EUR), 1&1 (-0,61 Prozent auf 24,25 EUR), United Internet (-0,71 Prozent auf 27,80 EUR) und freenet (-0,73 Prozent auf 27,32 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil Nagarro SE (-3,74 Prozent auf 45,76 EUR), SAP SE (-3,73 Prozent auf 144,12 EUR), AIXTRON SE (-3,72 Prozent auf 36,24 EUR), EVOTEC SE (-3,51 Prozent auf 4,51 EUR) und ATOSS Software (-3,03 Prozent auf 76,90 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 148 412 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 169,552 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf

Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,43 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at