Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-

TeamViewer Aktie

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WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900

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Index im Fokus 09.04.2026 12:26:56

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX verliert

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX verliert

Aktuell ziehen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Der TecDAX fällt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 1,80 Prozent auf 3 531,06 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 500,970 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 3 577,99 Zählern und damit 0,492 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3 595,67 Punkte).

Der TecDAX verzeichnete bei 3 580,99 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 527,92 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 1,88 Prozent aufwärts. Der TecDAX stand noch vor einem Monat, am 09.03.2026, bei 3 565,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.01.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3 820,24 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 09.04.2025, notierte der TecDAX bei 3 187,79 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,57 Prozent nach unten. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten registriert.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Nordex (+ 1,19 Prozent auf 46,10 EUR), IONOS (-0,57 Prozent auf 24,46 EUR), 1&1 (-0,61 Prozent auf 24,25 EUR), United Internet (-0,71 Prozent auf 27,80 EUR) und freenet (-0,73 Prozent auf 27,32 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil Nagarro SE (-3,74 Prozent auf 45,76 EUR), SAP SE (-3,73 Prozent auf 144,12 EUR), AIXTRON SE (-3,72 Prozent auf 36,24 EUR), EVOTEC SE (-3,51 Prozent auf 4,51 EUR) und ATOSS Software (-3,03 Prozent auf 76,90 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 148 412 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 169,552 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf

Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,43 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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1&1 AG 24,00 -0,41% 1&1 AG
AIXTRON SE 37,00 1,59% AIXTRON SE
ATOSS Software AG 75,40 0,40% ATOSS Software AG
Deutsche Telekom AG 31,29 0,32% Deutsche Telekom AG
EVOTEC SE 4,57 0,13% EVOTEC SE
freenet AG 27,36 -0,44% freenet AG
IONOS 24,18 1,60% IONOS
Nagarro SE 45,80 -0,65% Nagarro SE
Nordex AG 45,32 -1,00% Nordex AG
SAP SE 140,00 -0,55% SAP SE
TeamViewer 4,28 -0,47% TeamViewer
United Internet AG 27,68 0,87% United Internet AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 532,92 0,45%

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