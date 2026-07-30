Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|TecDAX im Fokus
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30.07.2026 09:28:52
Börse Frankfurt in Rot: TecDAX verliert zum Start
Um 09:12 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,38 Prozent tiefer bei 3 830,81 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 525,778 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,206 Prozent auf 3 837,39 Punkte an der Kurstafel, nach 3 845,33 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 3 824,61 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 840,22 Punkten lag.
TecDAX auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 0,951 Prozent. Vor einem Monat, am 30.06.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 853,08 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 30.04.2026, stand der TecDAX bei 3 697,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.07.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 907,83 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 5,70 Prozent nach oben. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten erreicht.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit Drägerwerk (+ 3,94 Prozent auf 100,20 EUR), Nordex (+ 1,52 Prozent auf 38,86 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,29) Prozent auf 141,20 EUR), Infineon (+ 1,28 Prozent auf 55,18 EUR) und PVA TePla (+ 0,57 Prozent auf 31,52 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil TeamViewer (-3,77 Prozent auf 6,52 EUR), Nemetschek SE (-3,13 Prozent auf 65,10 EUR), QIAGEN (-2,00 Prozent auf 36,19 EUR), IONOS (-1,75 Prozent auf 32,58 EUR) und ATOSS Software (-1,49 Prozent auf 86,20 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 427 078 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 183,795 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick
Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,99 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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