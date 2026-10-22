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Kursentwicklung 22.10.2026 09:28:50

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX verliert zum Start

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX verliert zum Start

Das macht der TecDAX heute.

Um 09:11 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,34 Prozent leichter bei 4 053,79 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 570,571 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,347 Prozent leichter bei 4 053,66 Punkten, nach 4 067,76 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 066,06 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 045,54 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der TecDAX bereits um 1,00 Prozent zu. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 22.09.2026, einen Stand von 4 031,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, lag der TecDAX bei 3 789,67 Punkten. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, bei 3 750,39 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 11,85 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4 284,41 Punkte. 3 322,31 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit QIAGEN (+ 5,21 Prozent auf 45,05 EUR), Sartorius vz (+ 3,10 Prozent auf 269,20 EUR), SAP SE (+ 0,96 Prozent auf 210,65 EUR), Ottobock (+ 0,60 Prozent auf 50,70 EUR) und freenet (+ 0,52 Prozent auf 23,04 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen PVA TePla (-5,41 Prozent auf 28,68 EUR), JENOPTIK (-5,21 Prozent auf 38,20 EUR), AIXTRON SE (-3,71 Prozent auf 30,87 EUR), SMA Solar (-3,56 Prozent auf 51,50 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,52 Prozent auf 53,50 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Im TecDAX ist die QIAGEN-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 491 590 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 232,629 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Mitglieder

Im TecDAX hat die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,74 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Analysen zu TecDAX-Aktien
Alle TecDAX-Werte im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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AIXTRON SE 28,62 -1,14% AIXTRON SE
freenet AG 22,94 -0,17% freenet AG
JENOPTIK AG 37,16 -2,52% JENOPTIK AG
Ottobock 49,85 -0,20% Ottobock
PVA TePla AG 27,84 -0,43% PVA TePla AG
QIAGEN N.V. 45,00 0,40% QIAGEN N.V.
SAP SE 212,50 -0,89% SAP SE
Sartorius AG Vz. 277,60 2,02% Sartorius AG Vz.
SMA Solar AG 47,26 -6,51% SMA Solar AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 49,56 -2,92% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 7,41 0,14% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 28,44 2,08% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 4 010,05 -1,24%

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