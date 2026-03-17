Börse Frankfurt: LUS-DAX am Dienstagmittag mit Zuschlägen

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Dienstagmittag.

Um 12:24 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,08 Prozent höher bei 23 629,50 Punkten.

Bei 23 651,50 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 23 410,50 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 17.02.2026, einen Wert von 25 033,00 Punkten auf. Der LUS-DAX stand vor drei Monaten, am 17.12.2025, bei 23 911,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.03.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 23 243,00 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 3,81 Prozent zu Buche. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 863,00 Zählern registriert.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit EON SE (+ 2,90 Prozent auf 20,24 EUR), RWE (+ 2,13 Prozent auf 58,48 EUR), Hannover Rück (+ 2,13 Prozent auf 268,80 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,78 Prozent auf 549,60 EUR) und Siemens Energy (+ 1,43 Prozent auf 148,95 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Rheinmetall (-2,22 Prozent auf 1 588,50 EUR), Scout24 (-1,49 Prozent auf 69,60 EUR), Deutsche Bank (-1,12 Prozent auf 25,61 EUR), Fresenius SE (-1,11 Prozent auf 46,40 EUR) und adidas (-0,92 Prozent auf 139,75 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 883 541 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 193,184 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf

Im LUS-DAX hat die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,12 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at