Börse Frankfurt: LUS-DAX am Donnerstagmittag mit Abgaben

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:25 Uhr um 0,61 Prozent tiefer bei 14 716,50 Punkten.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 14 662,50 Punkte, das Tageshoch hingegen 14 788,00 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 26.09.2023, wies der LUS-DAX einen Stand von 15 213,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 26.07.2023, lag der LUS-DAX bei 16 131,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 26.10.2022, den Wert von 13 146,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 gewann der Index bereits um 4,70 Prozent. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 246,00 Punkten. 13 869,50 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Covestro (+ 2,69 Prozent auf 50,06 EUR), Infineon (+ 1,91 Prozent auf 29,32 EUR), Rheinmetall (+ 1,65 Prozent auf 271,10 EUR), Symrise (+ 0,62 Prozent auf 94,70 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0,45 Prozent auf 179,20 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Siemens Energy (-34,69 Prozent auf 6,96 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-6,06 Prozent auf 57,66 EUR), Siemens (-5,43 Prozent auf 120,06 EUR), Zalando (-3,85 Prozent auf 20,96 EUR) und BMW (-3,38 Prozent auf 88,29 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im LUS-DAX weist die Siemens Energy-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 13 597 481 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 147,101 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,78 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

