Börse Frankfurt: LUS-DAX am Donnerstagmittag stärker

Am Donnerstag bewegt sich der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA 0,33 Prozent höher bei 24 846,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 24 895,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 607,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.04.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24 195,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 25 236,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.05.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23 915,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 1,14 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Zalando (+ 3,28 Prozent auf 20,78 EUR), Merck (+ 2,73 Prozent auf 126,10 EUR), Infineon (+ 2,53 Prozent auf 69,66 EUR), Symrise (+ 2,32 Prozent auf 77,50 EUR) und adidas (+ 2,16 Prozent auf 151,40 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Commerzbank (-2,31 Prozent auf 36,29 EUR), Brenntag SE (-2,11 Prozent auf 57,58 EUR), Airbus SE (-1,21 Prozent auf 171,34 EUR), Siemens Energy (-0,40 Prozent auf 173,62 EUR) und SAP SE (-0,35 Prozent auf 152,88 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 386 288 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 195,749 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf

Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,77 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at