Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|XETRA-Handel im Blick
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03.07.2026 12:27:14
Börse Frankfurt: LUS-DAX am Freitagmittag fester
Am Freitag tendiert der LUS-DAX um 12:25 Uhr via XETRA 0,24 Prozent höher bei 25 666,00 Punkten.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25 822,50 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 611,50 Zählern.
So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Der LUS-DAX lag noch vor einem Monat, am 03.06.2026, bei 24 685,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 23 213,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.07.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23 909,00 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,48 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 25 822,50 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit EON SE (+ 3,59 Prozent auf 19,03 EUR), Siemens (+ 1,93 Prozent auf 282,25 EUR), RWE (+ 1,72 Prozent auf 57,84 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,66 Prozent auf 380,00 EUR) und HOCHTIEF (+ 1,64 Prozent auf 495,00 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Rheinmetall (-2,19 Prozent auf 1 090,60 EUR), SAP SE (-1,82 Prozent auf 139,14 EUR), Zalando (-1,35 Prozent auf 26,38 EUR), Scout24 (-1,34 Prozent auf 73,50 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,16 Prozent auf 492,90 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 852 306 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Siemens mit 208,441 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick
Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,11 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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