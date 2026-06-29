SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|LUS-DAX-Performance im Fokus
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29.06.2026 12:26:41
Börse Frankfurt: LUS-DAX am Mittag auf grünem Terrain
Am Montag klettert der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA um 0,11 Prozent auf 24 657,00 Punkte.
Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 24 644,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 802,00 Punkten erreichte.
LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 29.05.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 25 025,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.03.2026, wurde der LUS-DAX auf 22 037,00 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 29.06.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 102,00 Punkten.
Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 0,370 Prozent zu. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 25 509,50 Punkte. Bei 21 861,50 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
LUS-DAX-Top-Flop-Liste
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit RWE (+ 3,26 Prozent auf 55,82 EUR), Infineon (+ 2,76 Prozent auf 80,46 EUR), Zalando (+ 2,65 Prozent auf 25,58 EUR), HOCHTIEF (+ 1,04 Prozent auf 503,00 EUR) und SAP SE (+ 0,80 Prozent auf 136,22 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Heidelberg Materials (-3,15 Prozent auf 178,60 EUR), BMW (-2,00 Prozent auf 57,88 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,88 Prozent auf 72,88 EUR), Commerzbank (-1,69 Prozent auf 37,19 EUR) und Daimler Truck (-1,46 Prozent auf 40,61 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf
Im LUS-DAX sticht die Bayer-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 105 495 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 203,906 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Blick
Im LUS-DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,02 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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