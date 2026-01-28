Bayer Aktie
Börse Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochmittag stärker
Am Mittwoch bewegt sich der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA 0,02 Prozent höher bei 24 855,00 Punkten.
Der LUS-DAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 24 942,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 788,00 Punkten lag.
LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 24 323,00 Punkte. Vor drei Monaten, am 28.10.2025, lag der LUS-DAX noch bei 24 242,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.01.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 21 482,00 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 1,18 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. Bei 24 344,00 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Infineon (+ 5,40 Prozent auf 44,61 EUR), Daimler Truck (+ 2,05 Prozent auf 41,34 EUR), Siemens Energy (+ 1,44 Prozent auf 144,25 EUR), Vonovia SE (+ 1,17 Prozent auf 24,30 EUR) und Brenntag SE (+ 0,91 Prozent auf 50,10 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Fresenius SE (-3,15 Prozent auf 47,97 EUR), Heidelberg Materials (-3,01 Prozent auf 231,80 EUR), Bayer (-2,78 Prozent auf 45,44 EUR), MTU Aero Engines (-2,00 Prozent auf 371,80 EUR) und Commerzbank (-1,88 Prozent auf 34,97 EUR).
Die teuersten LUS-DAX-Konzerne
Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 076 621 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 228,800 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf
Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,14 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Analysen zu Siemens Energy AG
|12:32
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|11:56
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|26.01.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|22.01.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Bayer
|43,93
|-2,12%
|Beiersdorf AG
|98,84
|1,42%
|Brenntag SE
|50,14
|-0,91%
|Commerzbank
|34,70
|-1,31%
|Daimler Truck
|41,03
|-1,08%
|Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|46,69
|-2,34%
|Heidelberg Materials
|231,70
|-1,19%
|Infineon AG
|42,05
|-3,39%
|MTU Aero Engines AG
|373,10
|0,57%
|Porsche Automobil Holding SE
|36,35
|0,19%
|SAP SE
|167,60
|-15,17%
|Siemens Energy AG
|144,60
|0,73%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|104,00
|1,17%
|Vonovia SE
|24,79
|1,68%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|24 456,50
|-1,62%
