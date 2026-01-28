Bayer Aktie

LUS-DAX-Performance 28.01.2026 12:26:58

Börse Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochmittag stärker

So bewegt sich der LUS-DAX mittags.

Am Mittwoch bewegt sich der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA 0,02 Prozent höher bei 24 855,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 24 942,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 788,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 24 323,00 Punkte. Vor drei Monaten, am 28.10.2025, lag der LUS-DAX noch bei 24 242,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.01.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 21 482,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 1,18 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. Bei 24 344,00 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Infineon (+ 5,40 Prozent auf 44,61 EUR), Daimler Truck (+ 2,05 Prozent auf 41,34 EUR), Siemens Energy (+ 1,44 Prozent auf 144,25 EUR), Vonovia SE (+ 1,17 Prozent auf 24,30 EUR) und Brenntag SE (+ 0,91 Prozent auf 50,10 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Fresenius SE (-3,15 Prozent auf 47,97 EUR), Heidelberg Materials (-3,01 Prozent auf 231,80 EUR), Bayer (-2,78 Prozent auf 45,44 EUR), MTU Aero Engines (-2,00 Prozent auf 371,80 EUR) und Commerzbank (-1,88 Prozent auf 34,97 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 076 621 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 228,800 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf

Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,14 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

Bayer 43,93 -2,12% Bayer
Beiersdorf AG 98,84 1,42% Beiersdorf AG
Brenntag SE 50,14 -0,91% Brenntag SE
Commerzbank 34,70 -1,31% Commerzbank
Daimler Truck 41,03 -1,08% Daimler Truck
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 46,69 -2,34% Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
Heidelberg Materials 231,70 -1,19% Heidelberg Materials
Infineon AG 42,05 -3,39% Infineon AG
MTU Aero Engines AG 373,10 0,57% MTU Aero Engines AG
Porsche Automobil Holding SE 36,35 0,19% Porsche Automobil Holding SE
SAP SE 167,60 -15,17% SAP SE
Siemens Energy AG 144,60 0,73% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 104,00 1,17% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 24,79 1,68% Vonovia SE

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 24 456,50 -1,62%

ATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. An der Wall Street sind ebenso Verluste zu erkennen. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

