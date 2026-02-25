SAP Aktie

XETRA-Handel im Blick 25.02.2026 15:59:24

Börse Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochnachmittag fester

Der LUS-DAX gewinnt aktuell an Fahrt.

Am Mittwoch tendiert der LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA 0,60 Prozent höher bei 25 179,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25 186,50 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 991,50 Zählern.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, den Wert von 24 869,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.11.2025, stand der LUS-DAX noch bei 23 572,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.02.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 22 532,00 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,50 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 25 509,50 Punkten. Bei 24 214,00 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 2,77 Prozent auf 170,60 EUR), Siemens (+ 2,59 Prozent auf 245,70 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,43 Prozent auf 380,10 EUR), Commerzbank (+ 2,42 Prozent auf 35,08 EUR) und EON SE (+ 2,13 Prozent auf 19,14 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Beiersdorf (-3,14 Prozent auf 106,25 EUR), Rheinmetall (-2,44 Prozent auf 1 682,50 EUR), Brenntag SE (-1,84 Prozent auf 52,24 EUR), Symrise (-1,59 Prozent auf 76,80 EUR) und Henkel vz (-1,55 Prozent auf 82,68 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX sticht die EON SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 462 340 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 191,124 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,18 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Analysen zu Beiersdorf AG

mehr Analysen
08:01 Beiersdorf Hold Deutsche Bank AG
05.02.26 Beiersdorf Overweight Barclays Capital
02.02.26 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Beiersdorf Overweight Barclays Capital
