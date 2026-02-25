SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|XETRA-Handel im Blick
|
25.02.2026 15:59:24
Börse Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochnachmittag fester
Am Mittwoch tendiert der LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA 0,60 Prozent höher bei 25 179,00 Punkten.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25 186,50 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 991,50 Zählern.
So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, den Wert von 24 869,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.11.2025, stand der LUS-DAX noch bei 23 572,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.02.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 22 532,00 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,50 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 25 509,50 Punkten. Bei 24 214,00 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 2,77 Prozent auf 170,60 EUR), Siemens (+ 2,59 Prozent auf 245,70 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,43 Prozent auf 380,10 EUR), Commerzbank (+ 2,42 Prozent auf 35,08 EUR) und EON SE (+ 2,13 Prozent auf 19,14 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Beiersdorf (-3,14 Prozent auf 106,25 EUR), Rheinmetall (-2,44 Prozent auf 1 682,50 EUR), Brenntag SE (-1,84 Prozent auf 52,24 EUR), Symrise (-1,59 Prozent auf 76,80 EUR) und Henkel vz (-1,55 Prozent auf 82,68 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im LUS-DAX sticht die EON SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 462 340 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 191,124 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick
Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,18 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Beiersdorf AG
|08:01
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|105,70
|-3,21%
|Brenntag SE
|52,00
|-2,91%
|Commerzbank
|35,76
|4,17%
|E.ON SE
|19,38
|2,76%
|Henkel KGaA Vz.
|83,06
|-1,10%
|MTU Aero Engines AG
|381,20
|2,45%
|Porsche Automobil Holding SE
|35,95
|-0,75%
|Rheinmetall AG
|1 684,50
|-2,38%
|SAP SE
|167,14
|0,31%
|Siemens AG
|244,60
|1,56%
|Siemens Energy AG
|168,85
|2,49%
|Symrise AG
|76,26
|-2,28%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|100,25
|-1,13%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|25 202,50
|0,69%
