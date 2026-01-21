Börse Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochnachmittag schwächer

Der LUS-DAX kommt am dritten Tag der Woche nicht vom Fleck.

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:55 Uhr um 0,09 Prozent tiefer bei 24 561,50 Punkten.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 24 344,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 704,00 Punkten erreichte.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, den Wert von 24 288,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.10.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 323,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.01.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 21 133,00 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 0,018 Prozent zurück. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 25 509,50 Punkten. Bei 24 344,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit QIAGEN (+ 5,06 Prozent auf 46,34 EUR), BASF (+ 3,26 Prozent auf 45,04 EUR), Daimler Truck (+ 2,75 Prozent auf 41,10 EUR), Henkel vz (+ 2,54 Prozent auf 71,98 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,25 Prozent auf 36,79 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Rheinmetall (-2,72 Prozent auf 1 857,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,02 Prozent auf 513,00 EUR), Deutsche Telekom (-1,79 Prozent auf 26,34 EUR), Deutsche Börse (-1,76 Prozent auf 211,60 EUR) und SAP SE (-1,63 Prozent auf 190,84 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 943 398 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 223,118 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Werte auf

Unter den LUS-DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,44 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at