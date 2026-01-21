Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|XETRA-Handel im Fokus
|
21.01.2026 15:59:10
Börse Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochnachmittag schwächer
Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:55 Uhr um 0,09 Prozent tiefer bei 24 561,50 Punkten.
Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 24 344,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 704,00 Punkten erreichte.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, den Wert von 24 288,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.10.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 323,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.01.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 21 133,00 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 0,018 Prozent zurück. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 25 509,50 Punkten. Bei 24 344,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer
Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit QIAGEN (+ 5,06 Prozent auf 46,34 EUR), BASF (+ 3,26 Prozent auf 45,04 EUR), Daimler Truck (+ 2,75 Prozent auf 41,10 EUR), Henkel vz (+ 2,54 Prozent auf 71,98 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,25 Prozent auf 36,79 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Rheinmetall (-2,72 Prozent auf 1 857,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,02 Prozent auf 513,00 EUR), Deutsche Telekom (-1,79 Prozent auf 26,34 EUR), Deutsche Börse (-1,76 Prozent auf 211,60 EUR) und SAP SE (-1,63 Prozent auf 190,84 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 943 398 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 223,118 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Werte auf
Unter den LUS-DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,44 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
21.01.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
21.01.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX sackt am Nachmittag ab (finanzen.at)
|
21.01.26