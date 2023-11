Börse Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag fester

Mit dem LUS-DAX geht es am Nachmittag aufwärts.

Am Dienstag steigt der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA um 1,35 Prozent auf 15 576,00 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 15 594,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 15 333,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, einen Wert von 15 110,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 14.08.2023, lag der LUS-DAX-Kurs bei 15 928,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 14.11.2022, einen Wert von 14 279,00 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2023 bereits um 10,81 Prozent. Bei 18 246,00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 13 869,50 Punkten.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Zalando (+ 8,64 Prozent auf 23,00 EUR), Sartorius vz (+ 8,03 Prozent auf 266,50 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 7,44 Prozent auf 24,99 EUR), Continental (+ 6,22 Prozent auf 68,00 EUR) und adidas (+ 4,40 Prozent auf 177,56 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Rheinmetall (-1,88 Prozent auf 277,20 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,07 Prozent auf 370,00 EUR), Commerzbank (-0,82 Prozent auf 10,89 EUR), Deutsche Telekom (-0,62 Prozent auf 21,51 EUR) und Hannover Rück (-0,49 Prozent auf 204,60 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 10 367 309 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 157,746 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,57 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,17 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at