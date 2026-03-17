Börse Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag freundlich

Der LUS-DAX entwickelt sich derzeit positiv.

Um 15:57 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,84 Prozent fester bei 23 808,50 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 23 815,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 23 410,50 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Noch vor einem Monat, am 17.02.2026, notierte der LUS-DAX bei 25 033,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 17.12.2025, den Wert von 23 911,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor einem Jahr, am 17.03.2025, bei 23 243,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 verlor der Index bereits um 3,08 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 863,00 Zählern verzeichnet.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit EON SE (+ 3,51 Prozent auf 20,36 EUR), Siemens Energy (+ 2,72 Prozent auf 150,85 EUR), Hannover Rück (+ 2,66 Prozent auf 270,20 EUR), Merck (+ 2,17 Prozent auf 110,55 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,11 Prozent auf 551,40 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Beiersdorf (-1,99 Prozent auf 74,88 EUR), Rheinmetall (-1,94 Prozent auf 1 593,00 EUR), Fresenius SE (-0,75 Prozent auf 46,57 EUR), Scout24 (-0,71 Prozent auf 70,15 EUR) und MTU Aero Engines (-0,45 Prozent auf 334,00 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4 895 755 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 193,184 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,12 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at