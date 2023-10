Börse Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag in der Verlustzone

Am Mittwoch sinkt der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA um 0,58 Prozent auf 14 818,00 Punkte.

Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 14 916,50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 14 796,00 Punkten.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 25.09.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 15 436,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.07.2023, wies der LUS-DAX einen Stand von 16 240,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.10.2022, wurde der LUS-DAX auf 13 046,00 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 5,42 Prozent nach oben. Bei 18 246,00 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13 869,50 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Deutsche Bank (+ 6,92 Prozent auf 10,16 EUR), Symrise (+ 2,43 Prozent auf 92,72 EUR), Beiersdorf (+ 1,80 Prozent auf 124,30 EUR), Hannover Rück (+ 1,59 Prozent auf 210,20 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1,16 Prozent auf 178,50 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Sartorius vz (-6,09 Prozent auf 220,60 EUR), Zalando (-5,83 Prozent auf 21,80 EUR), Siemens Energy (-3,92 Prozent auf 10,41 EUR), Merck (-2,32 Prozent auf 143,30 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-2,16 Prozent auf 36,71 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 21 406 856 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 144,949 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at