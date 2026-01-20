Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|LUS-DAX-Performance
|
20.01.2026 15:59:21
Börse Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag leichter
Am Dienstag bewegt sich der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA 1,14 Prozent tiefer bei 24 670,50 Punkten.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 504,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 24 908,00 Einheiten.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, den Stand von 24 288,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.10.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 339,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.01.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 21 028,00 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 0,425 Prozent zu. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 447,00 Punkten markiert.
Die Tops und Flops im LUS-DAX
Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell BMW (+ 0,98 Prozent auf 86,52 EUR), Deutsche Börse (+ 0,76 Prozent auf 211,90 EUR), adidas (+ 0,76 Prozent auf 152,70 EUR), Beiersdorf (+ 0,43 Prozent auf 97,02 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0,32 Prozent auf 381,70 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Fresenius SE (-4,33 Prozent auf 47,23 EUR), Bayer (-4,10 Prozent auf 42,58 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-3,18 Prozent auf 35,92 EUR), Vonovia SE (-2,96 Prozent auf 24,22 EUR) und Deutsche Telekom (-2,79 Prozent auf 26,81 EUR).
LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 3 098 442 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 230,166 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,27 zu Buche schlagen. Mit 6,40 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu SAP SE
Analysen zu SAP SE
|16:14
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|SAP Buy
|UBS AG
|07.01.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|152,60
|0,36%
|Bayer
|43,06
|-3,12%
|Beiersdorf AG
|97,10
|0,12%
|BMW AG
|86,04
|0,73%
|Deutsche Börse AG
|214,80
|2,48%
|Deutsche Telekom AG
|26,85
|-2,51%
|Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|47,08
|-4,43%
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|35,87
|-3,21%
|MTU Aero Engines AG
|383,60
|1,00%
|Porsche Automobil Holding SE
|35,59
|-1,25%
|SAP SE
|194,10
|-1,27%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|97,60
|-1,01%
|Vonovia SE
|24,12
|-3,21%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|24 671,50
|-1,13%
