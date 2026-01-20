Deutsche Telekom Aktie

Deutsche Telekom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

LUS-DAX-Performance 20.01.2026 15:59:21

Börse Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag leichter

Börse Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag leichter

Am Dienstag ziehen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Am Dienstag bewegt sich der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA 1,14 Prozent tiefer bei 24 670,50 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 504,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 24 908,00 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, den Stand von 24 288,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.10.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 339,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.01.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 21 028,00 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 0,425 Prozent zu. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 447,00 Punkten markiert.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell BMW (+ 0,98 Prozent auf 86,52 EUR), Deutsche Börse (+ 0,76 Prozent auf 211,90 EUR), adidas (+ 0,76 Prozent auf 152,70 EUR), Beiersdorf (+ 0,43 Prozent auf 97,02 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0,32 Prozent auf 381,70 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Fresenius SE (-4,33 Prozent auf 47,23 EUR), Bayer (-4,10 Prozent auf 42,58 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-3,18 Prozent auf 35,92 EUR), Vonovia SE (-2,96 Prozent auf 24,22 EUR) und Deutsche Telekom (-2,79 Prozent auf 26,81 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 3 098 442 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 230,166 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,27 zu Buche schlagen. Mit 6,40 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Enhaltene Werte
Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Analysen zu SAP SE

mehr Analysen
16:14 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
19.01.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
12.01.26 SAP Buy UBS AG
07.01.26 SAP Overweight Barclays Capital
12.12.25 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel

adidas 152,60 0,36% adidas
Bayer 43,06 -3,12% Bayer
Beiersdorf AG 97,10 0,12% Beiersdorf AG
BMW AG 86,04 0,73% BMW AG
Deutsche Börse AG 214,80 2,48% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 26,85 -2,51% Deutsche Telekom AG
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 47,08 -4,43% Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
Fresenius Medical Care (FMC) St. 35,87 -3,21% Fresenius Medical Care (FMC) St.
MTU Aero Engines AG 383,60 1,00% MTU Aero Engines AG
Porsche Automobil Holding SE 35,59 -1,25% Porsche Automobil Holding SE
SAP SE 194,10 -1,27% SAP SE
Volkswagen (VW) AG Vz. 97,60 -1,01% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 24,12 -3,21% Vonovia SE

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 24 671,50 -1,13%

