Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|XETRA-Handel im Blick
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01.07.2026 15:58:44
Börse Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag leichter
Am Mittwoch tendiert der LUS-DAX um 15:57 Uhr via XETRA 0,15 Prozent tiefer bei 24 972,00 Punkten.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25 085,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 875,00 Zählern.
So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Der LUS-DAX lag noch vor einem Monat, am 01.06.2026, bei 25 057,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.04.2026, stand der LUS-DAX noch bei 23 308,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.07.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23 703,00 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,65 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 25 509,50 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 4,63 Prozent auf 1 036,40 EUR), SAP SE (+ 3,33 Prozent auf 138,46 EUR), Airbus SE (+ 1,78 Prozent auf 197,90 EUR), Fresenius SE (+ 1,70 Prozent auf 40,65 EUR) und QIAGEN (+ 1,27 Prozent auf 34,33 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Infineon (-3,54 Prozent auf 78,78 EUR), Siemens (-2,21 Prozent auf 274,95 EUR), EON SE (-1,80 Prozent auf 17,70 EUR), Vonovia SE (-1,53 Prozent auf 21,26 EUR) und RWE (-1,38 Prozent auf 55,84 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 993 810 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Siemens mit 205,202 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick
Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,51 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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