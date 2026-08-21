SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|LUS-DAX im Fokus
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21.08.2026 09:28:40
Börse Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus
Am Freitag geht es im LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA um 0,22 Prozent auf 26 012,00 Punkte nach oben.
Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Freitag bei 25 969,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 046,00 Punkten erreichte.
LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.07.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 25 065,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 21.05.2026, den Wert von 24 851,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.08.2025, lag der LUS-DAX bei 24 277,00 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 5,89 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26 576,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten erreicht.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX
Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Infineon (+ 1,66 Prozent auf 56,33 EUR), adidas (+ 0,86 Prozent auf 152,30 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,78 Prozent auf 75,02 EUR), Brenntag SE (+ 0,69 Prozent auf 61,34 EUR) und Siemens Energy (+ 0,60 Prozent auf 153,50 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen QIAGEN (-1,69 Prozent auf 38,08 EUR), Rheinmetall (-1,62 Prozent auf 1 143,40 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,30 Prozent auf 40,36 EUR), Scout24 (-1,05 Prozent auf 75,35 EUR) und MTU Aero Engines (-1,03 Prozent auf 355,60 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 209 792 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 214,566 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4,17 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,33 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
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|Fresenius Medical Care Neutral
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|Fresenius Medical Care Sell
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|adidas
|154,25
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|Fresenius Medical Care (FMC) St.
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|Henkel KGaA Vz.
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|0,80%
|Infineon AG
|55,71
|0,54%
|MTU Aero Engines AG
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|-0,53%
|QIAGEN N.V.
|37,63
|-1,44%
|Rheinmetall AG
|1 154,00
|-0,09%
|SAP SE
|184,82
|-0,21%
|Scout24
|75,95
|-0,33%
|Siemens Energy AG
|154,66
|1,72%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|75,76
|1,64%
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