Börse Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Am Freitagmorgen geht es für den LUS-DAX erneut nach oben.

Am Freitag geht es im LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA um 0,22 Prozent auf 26 012,00 Punkte nach oben.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Freitag bei 25 969,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 046,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.07.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 25 065,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 21.05.2026, den Wert von 24 851,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.08.2025, lag der LUS-DAX bei 24 277,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 5,89 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26 576,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Infineon (+ 1,66 Prozent auf 56,33 EUR), adidas (+ 0,86 Prozent auf 152,30 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,78 Prozent auf 75,02 EUR), Brenntag SE (+ 0,69 Prozent auf 61,34 EUR) und Siemens Energy (+ 0,60 Prozent auf 153,50 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen QIAGEN (-1,69 Prozent auf 38,08 EUR), Rheinmetall (-1,62 Prozent auf 1 143,40 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,30 Prozent auf 40,36 EUR), Scout24 (-1,05 Prozent auf 75,35 EUR) und MTU Aero Engines (-1,03 Prozent auf 355,60 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 209 792 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 214,566 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4,17 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,33 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at