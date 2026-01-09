Börse Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen am Nachmittag zu

Kaum verändert zeigt sich der LUS-DAX am Nachmittag.

Am Freitag tendiert der LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA 0,12 Prozent höher bei 25 227,50 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25 279,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 106,50 Punkten lag.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 09.12.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 115,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 09.10.2025, bei 24 621,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.01.2025, stand der LUS-DAX noch bei 20 329,00 Punkten.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 2,85 Prozent auf 104,70 EUR), SAP SE (+ 2,74 Prozent auf 212,15 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,18 Prozent auf 39,86 EUR), Henkel vz (+ 2,00 Prozent auf 71,42 EUR) und Rheinmetall (+ 1,92 Prozent auf 1 886,50 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Allianz (-2,10 Prozent auf 382,00 EUR), Commerzbank (-2,02 Prozent auf 34,90 EUR), MTU Aero Engines (-1,41 Prozent auf 385,50 EUR), Bayer (-1,23 Prozent auf 39,05 EUR) und Hannover Rück (-1,20 Prozent auf 247,20 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 678 396 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 237,282 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Volkswagen (VW) vz lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,19 Prozent.

