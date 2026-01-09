Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|LUS-DAX-Kursentwicklung
|
09.01.2026 15:58:56
Börse Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen am Nachmittag zu
Am Freitag tendiert der LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA 0,12 Prozent höher bei 25 227,50 Punkten.
Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25 279,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 106,50 Punkten lag.
LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 09.12.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 115,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 09.10.2025, bei 24 621,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.01.2025, stand der LUS-DAX noch bei 20 329,00 Punkten.
Heutige Tops und Flops im LUS-DAX
Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 2,85 Prozent auf 104,70 EUR), SAP SE (+ 2,74 Prozent auf 212,15 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,18 Prozent auf 39,86 EUR), Henkel vz (+ 2,00 Prozent auf 71,42 EUR) und Rheinmetall (+ 1,92 Prozent auf 1 886,50 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Allianz (-2,10 Prozent auf 382,00 EUR), Commerzbank (-2,02 Prozent auf 34,90 EUR), MTU Aero Engines (-1,41 Prozent auf 385,50 EUR), Bayer (-1,23 Prozent auf 39,05 EUR) und Hannover Rück (-1,20 Prozent auf 247,20 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 678 396 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 237,282 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus
Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Volkswagen (VW) vz lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,19 Prozent.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Commerzbank
|
09.01.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX schließt im Plus (finanzen.at)
|
09.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX beendet den Freitagshandel im Plus (finanzen.at)
|
09.01.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
09.01.26
|Börse Frankfurt: DAX präsentiert sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
|
09.01.26