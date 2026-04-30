Börse Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen zu

Am vierten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Im LUS-DAX geht es im XETRA-Handel um 12:23 Uhr um 0,99 Prozent aufwärts auf 24 038,50 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 23 619,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 042,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 22 422,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX bewegte sich am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, bei 24 478,00 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, lag der LUS-DAX noch bei 22 680,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 2,15 Prozent nach unten. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten markiert.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 4,27 Prozent auf 48,86 EUR), Brenntag SE (+ 2,81 Prozent auf 61,40 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,12 Prozent auf 289,40 EUR), Bayer (+ 1,67 Prozent auf 37,06 EUR) und EON SE (+ 1,47 Prozent auf 18,69 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3,23 Prozent auf 509,60 EUR), Commerzbank (-3,02 Prozent auf 34,38 EUR), GEA (-2,20 Prozent auf 57,90 EUR), adidas (-2,04 Prozent auf 146,25 EUR) und Fresenius SE (-1,74 Prozent auf 40,68 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 2 385 412 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie hat im LUS-DAX mit 191,443 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 3,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at