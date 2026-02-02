Börse Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen zum Start zu

Der LUS-DAX knüpft heute an seine Vortagesgewinne an.

Am Montag bewegt sich der LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA 0,19 Prozent stärker bei 24 450,50 Punkten.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 24 482,00 Punkte, das Tagestief hingegen 24 214,00 Zähler.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 02.01.2026, den Wert von 24 566,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, einen Stand von 23 945,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, bei 21 608,00 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,470 Prozent. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 24 214,00 Zählern.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Deutsche Telekom (+ 1,85 Prozent auf 28,69 EUR), Hannover Rück (+ 1,51 Prozent auf 242,40 EUR), Beiersdorf (+ 1,34 Prozent auf 101,80 EUR), Henkel vz (+ 1,16 Prozent auf 75,02 EUR) und adidas (+ 1,11 Prozent auf 150,80 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Siemens Energy (-3,01 Prozent auf 140,20 EUR), Deutsche Bank (-2,48 Prozent auf 32,48 EUR), Infineon (-2,08 Prozent auf 40,75 EUR), Airbus SE (-1,48 Prozent auf 190,60 EUR) und Rheinmetall (-1,04 Prozent auf 1 763,00 EUR) unter Druck.

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 808 658 Aktien gehandelt. Mit 199,982 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 3,35 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,20 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

