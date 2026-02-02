Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|XETRA-Handel im Blick
|
02.02.2026 09:29:39
Börse Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen zum Start zu
Am Montag bewegt sich der LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA 0,19 Prozent stärker bei 24 450,50 Punkten.
Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 24 482,00 Punkte, das Tagestief hingegen 24 214,00 Zähler.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres
Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 02.01.2026, den Wert von 24 566,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, einen Stand von 23 945,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, bei 21 608,00 Punkten.
Der Index verlor seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,470 Prozent. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 24 214,00 Zählern.
LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer
Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Deutsche Telekom (+ 1,85 Prozent auf 28,69 EUR), Hannover Rück (+ 1,51 Prozent auf 242,40 EUR), Beiersdorf (+ 1,34 Prozent auf 101,80 EUR), Henkel vz (+ 1,16 Prozent auf 75,02 EUR) und adidas (+ 1,11 Prozent auf 150,80 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Siemens Energy (-3,01 Prozent auf 140,20 EUR), Deutsche Bank (-2,48 Prozent auf 32,48 EUR), Infineon (-2,08 Prozent auf 40,75 EUR), Airbus SE (-1,48 Prozent auf 190,60 EUR) und Rheinmetall (-1,04 Prozent auf 1 763,00 EUR) unter Druck.
Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 808 658 Aktien gehandelt. Mit 199,982 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte
Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 3,35 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,20 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Siemens Energy AG
|06:31
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|26.01.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|149,90
|0,27%
|Airbus SE
|192,02
|-0,05%
|Beiersdorf AG
|101,45
|1,30%
|Deutsche Bank AG
|32,57
|-1,56%
|Deutsche Telekom AG
|28,82
|2,45%
|Hannover Rück
|243,20
|1,67%
|Henkel KGaA Vz.
|75,20
|1,40%
|Infineon AG
|40,49
|-1,98%
|Porsche Automobil Holding SE
|36,08
|-0,17%
|Rheinmetall AG
|1 760,50
|-0,79%
|Siemens AG
|253,90
|-0,63%
|Siemens Energy AG
|141,15
|-1,40%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|101,90
|-0,63%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|24 454,50
|0,20%