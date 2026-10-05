Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|LUS-DAX aktuell
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05.10.2026 09:28:50
Börse Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsstart
Am Montag tendiert der LUS-DAX um 09:25 Uhr via XETRA 0,39 Prozent schwächer bei 25 198,00 Punkten.
Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 25 167,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 344,00 Punkten erreichte.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 26 052,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 25 820,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 24 379,00 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,57 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 26 616,00 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern verzeichnet.
Heutige Tops und Flops im LUS-DAX
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Continental (+ 2,64 Prozent auf 69,90 EUR), SAP SE (+ 1,28 Prozent auf 186,28 EUR), Symrise (+ 0,99 Prozent auf 91,90 EUR), Fresenius SE (+ 0,87 Prozent auf 44,02 EUR) und BASF (+ 0,69 Prozent auf 50,27 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil QIAGEN (-1,65 Prozent auf 39,74 EUR), Siemens Healthineers (-1,22 Prozent auf 37,40 EUR), Zalando (-0,90 Prozent auf 22,07 EUR), Vonovia SE (-0,89 Prozent auf 16,67 EUR) und adidas (-0,66 Prozent auf 143,10 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im LUS-DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 232 537 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 212,280 Mrd. Euro den größten Anteil.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,76 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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