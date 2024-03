Börse Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsstart zurück

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am zweiten Tag der Woche.

Um 09:26 Uhr fällt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,12 Prozent auf 17 669,50 Punkte zurück.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 17 689,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 633,00 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 05.02.2024, stand der LUS-DAX noch bei 16 926,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.12.2023, betrug der LUS-DAX-Kurs 16 528,00 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, stand der LUS-DAX bei 15 635,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 5,53 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 633,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Henkel vz (+ 1,80 Prozent auf 70,26 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,76 Prozent auf 226,80 EUR), RWE (+ 0,75 Prozent auf 30,83 EUR), Deutsche Börse (+ 0,68 Prozent auf 193,80 EUR) und Rheinmetall (+ 0,47 Prozent auf 432,00 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Deutsche Bank (-1,21 Prozent auf 12,44 EUR), Siemens Energy (-1,17 Prozent auf 13,89 EUR), Continental (-1,17 Prozent auf 72,40 EUR), Covestro (-1,05 Prozent auf 48,84 EUR) und adidas (-1,02 Prozent auf 182,62 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 649 211 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 202,327 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Mit 7,48 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at