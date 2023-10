Börse Frankfurt: LUS-DAX gibt nach

Der LUS-DAX verzeichnet am fünften Tag der Woche Verluste.

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 0,45 Prozent schwächer bei 15 306,50 Punkten.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 15 409,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 15 259,00 Punkten.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX stand vor einem Monat, am 13.09.2023, bei 15 642,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 13.07.2023, einen Stand von 16 145,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.10.2022, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 12 465,00 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2023 bereits um 8,90 Prozent zu. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 18 246,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 869,50 Zählern verzeichnet.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 1,49 Prozent auf 272,60 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,36 Prozent auf 74,62 EUR), EON SE (+ 1,15 Prozent auf 10,98 EUR), Beiersdorf (+ 0,86 Prozent auf 123,20 EUR) und BASF (+ 0,57 Prozent auf 42,38 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Sartorius vz (-11,85 Prozent auf 283,40 EUR), Siemens Energy (-3,75 Prozent auf 11,55 EUR), Merck (-3,19 Prozent auf 150,30 EUR), QIAGEN (-2,53 Prozent auf 36,65 EUR) und Commerzbank (-1,80 Prozent auf 10,11 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 5 976 929 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 146,025 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,73 zu Buche schlagen. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ermöglicht Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

