Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
|Index-Performance
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07.09.2026 12:26:49
Börse Frankfurt: LUS-DAX gibt nach
Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0,38 Prozent leichter bei 25 972,00 Punkten.
Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 26 072,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 25 817,00 Punkten.
LUS-DAX-Performance auf Jahressicht
Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 07.08.2026, den Stand von 26 364,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 24 441,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, bei 23 648,00 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 5,72 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten erreicht.
Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Infineon (+ 2,97 Prozent auf 58,55 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,30 Prozent auf 355,60 EUR), RWE (+ 2,29 Prozent auf 59,74 EUR), EON SE (+ 1,63 Prozent auf 17,79 EUR) und Commerzbank (+ 1,62 Prozent auf 42,74 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen QIAGEN (-2,47 Prozent auf 36,51 EUR), Vonovia SE (-2,35 Prozent auf 18,70 EUR), Fresenius SE (-2,06 Prozent auf 42,73 EUR), Hannover Rück (-1,77 Prozent auf 256,00 EUR) und SAP SE (-1,67 Prozent auf 182,58 EUR).
Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX
Die Vonovia SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1 238 082 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 214,312 Mrd. Euro heraus.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien
Im LUS-DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,70 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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