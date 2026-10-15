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LUS-DAX aktuell 15.10.2026 09:28:51

Börse Frankfurt: LUS-DAX gibt zum Start des Donnerstagshandels nach

Börse Frankfurt: LUS-DAX gibt zum Start des Donnerstagshandels nach

So bewegt sich der LUS-DAX am Donnerstagmorgen.

Um 09:26 Uhr sinkt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,13 Prozent auf 25 206,00 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25 121,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25 242,00 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Der LUS-DAX lag vor einem Monat, am 15.09.2026, bei 25 444,00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, bei 24 992,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 15.10.2025, den Stand von 24 134,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 2,61 Prozent zu Buche. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 861,50 Zählern.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Deutsche Telekom (+ 3,01 Prozent auf 26,04 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,47 Prozent auf 546,60 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,43 Prozent auf 39,26 EUR), Hannover Rück (+ 2,31 Prozent auf 274,60 EUR) und Henkel vz (+ 2,20 Prozent auf 78,94 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Infineon (-9,41 Prozent auf 50,14 EUR), Siemens Energy (-7,81 Prozent auf 124,72 EUR), HOCHTIEF (-3,46 Prozent auf 368,80 EUR), Siemens (-2,74 Prozent auf 267,50 EUR) und Continental (-0,91 Prozent auf 69,46 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 528 764 Aktien gehandelt. Mit 227,701 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,12 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,79 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Continental AG 70,16 0,89% Continental AG
Deutsche Telekom AG 25,64 1,38% Deutsche Telekom AG
Fresenius Medical Care (FMC) St. 39,47 2,49% Fresenius Medical Care (FMC) St.
Hannover Rück 272,40 1,95% Hannover Rück
Henkel KGaA Vz. 77,94 0,85% Henkel KGaA Vz.
HOCHTIEF AG 368,20 -3,21% HOCHTIEF AG
Infineon AG 53,22 -2,56% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 39,85 0,85% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 544,20 2,25% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
SAP SE 200,30 1,70% SAP SE
Siemens AG 270,50 -1,11% Siemens AG
Siemens Energy AG 133,30 -1,36% Siemens Energy AG
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