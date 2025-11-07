Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
07.11.2025 12:27:07
Börse Frankfurt: LUS-DAX in der Verlustzone
Um 12:25 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 1,09 Prozent tiefer bei 23 502,00 Punkten.
Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 23 833,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23 497,50 Punkten lag.
LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 07.10.2025, den Stand von 24 382,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor drei Monaten, am 07.08.2025, bei 24 209,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.11.2024, wies der LUS-DAX einen Wert von 19 438,00 Punkten auf.
Der Index legte seit Jahresanfang 2025 bereits um 17,72 Prozent zu. Bei 24 773,50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 18 821,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit BMW (+ 1,45 Prozent auf 85,52 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,36 Prozent auf 94,08 EUR), Commerzbank (+ 1,16 Prozent auf 32,26 EUR), Porsche Automobil (+ 0,86 Prozent auf 35,18 EUR) und Rheinmetall (+ 0,85 Prozent auf 1 722,50 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Scout24 (-5,40 Prozent auf 92,80 EUR), Zalando (-3,48 Prozent auf 23,30 EUR), Siemens (-1,80 Prozent auf 237,25 EUR), Bayer (-1,70 Prozent auf 26,06 EUR) und Infineon (-1,34 Prozent auf 33,47 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im LUS-DAX sticht die Commerzbank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1 477 139 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 259,541 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus
Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 5,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,38 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu SAP SEmehr Analysen
|30.10.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|SAP Buy
|UBS AG
|27.10.25
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
