Börse Frankfurt: LUS-DAX klettert letztendlich

Am Donnerstag notierte der LUS-DAX via XETRA zum Handelsende 1,52 Prozent fester bei 26 105,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 26 106,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25 672,00 Einheiten.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat, am 29.09.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25 449,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, wurde der LUS-DAX auf 25 364,00 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24 125,00 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,26 Prozent zu. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 26 616,00 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell adidas (+ 5,76 Prozent auf 167,15 EUR), Bayer (+ 4,19 Prozent auf 47,96 EUR), Deutsche Bank (+ 3,78 Prozent auf 31,16 EUR), Rheinmetall (+ 3,58 Prozent auf 1 048,20 EUR) und Merck (+ 2,91 Prozent auf 150,30 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Vonovia SE (-3,01 Prozent auf 15,98 EUR), SAP SE (-1,09 Prozent auf 208,90 EUR), GEA (-0,44 Prozent auf 68,20 EUR), QIAGEN (-0,11 Prozent auf 45,05 EUR) und Beiersdorf (-0,10 Prozent auf 80,80 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX weist die Vonovia SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 8 849 452 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 238,444 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Die Vonovia SE-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,98 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at