02.03.2026 12:27:03
Börse Frankfurt: LUS-DAX legt am Montagmittag den Rückwärtsgang ein
Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 12:23 Uhr um 0,39 Prozent schwächer bei 24 823,00 Punkten.
Der LUS-DAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 24 644,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 890,00 Punkten lag.
LUS-DAX seit Jahresbeginn
Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 02.02.2026, bei 24 854,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.12.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 23 734,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, wies der LUS-DAX 22 531,00 Punkte auf.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 1,05 Prozent nach oben. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 509,50 Punkten. Bei 24 214,00 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im LUS-DAX aktuell
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Deutsche Börse (+ 1,42 Prozent auf 235,70 EUR), Rheinmetall (+ 1,05 Prozent auf 1 681,00 EUR), RWE (+ 0,29 Prozent auf 54,70 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,28 Prozent auf 39,56 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,14 Prozent auf 556,40 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Volkswagen (VW) vz (-3,68 Prozent auf 97,48 EUR), Continental (-3,67 Prozent auf 70,44 EUR), Deutsche Bank (-3,55 Prozent auf 29,22 EUR), BMW (-3,44 Prozent auf 86,38 EUR) und Daimler Truck (-3,44 Prozent auf 41,55 EUR).
Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien
Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 658 847 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 199,605 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte
Im LUS-DAX weist die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,34 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu BMW AG
|10:32
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.02.26
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
