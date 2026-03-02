Fresenius Medical Care Aktie

Fresenius Medical Care für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

Index im Fokus 02.03.2026 12:27:03

Börse Frankfurt: LUS-DAX legt am Montagmittag den Rückwärtsgang ein

LUS-DAX-Handel am Montag.

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 12:23 Uhr um 0,39 Prozent schwächer bei 24 823,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 24 644,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 890,00 Punkten lag.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 02.02.2026, bei 24 854,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.12.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 23 734,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, wies der LUS-DAX 22 531,00 Punkte auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 1,05 Prozent nach oben. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 509,50 Punkten. Bei 24 214,00 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Deutsche Börse (+ 1,42 Prozent auf 235,70 EUR), Rheinmetall (+ 1,05 Prozent auf 1 681,00 EUR), RWE (+ 0,29 Prozent auf 54,70 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,28 Prozent auf 39,56 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,14 Prozent auf 556,40 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Volkswagen (VW) vz (-3,68 Prozent auf 97,48 EUR), Continental (-3,67 Prozent auf 70,44 EUR), Deutsche Bank (-3,55 Prozent auf 29,22 EUR), BMW (-3,44 Prozent auf 86,38 EUR) und Daimler Truck (-3,44 Prozent auf 41,55 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 658 847 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 199,605 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte

Im LUS-DAX weist die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,34 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

10:32 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.02.26 BMW Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.02.26 BMW Kaufen DZ BANK
12.02.26 BMW Buy Deutsche Bank AG
06.02.26 BMW Outperform Bernstein Research
