Börse Frankfurt: LUS-DAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Letztendlich bewegte sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,32 Prozent leichter bei 23 558,50 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 23 702,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 23 345,00 Einheiten.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 12.02.2026, wurde der LUS-DAX mit 24 922,00 Punkten berechnet. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 12.12.2025, bei 24 226,00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 12.03.2025, bei 22 662,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4,10 Prozent nach unten. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25 509,50 Punkten. Bei 22 863,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Zalando (+ 9,50 Prozent auf 22,02 EUR), Brenntag SE (+ 5,10 Prozent auf 49,08 EUR), BASF (+ 4,62 Prozent auf 48,45 EUR), Hannover Rück (+ 4,45 Prozent auf 258,40 EUR) und Symrise (+ 4,22 Prozent auf 73,10 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Deutsche Bank (-5,27 Prozent auf 25,71 EUR), Heidelberg Materials (-4,46 Prozent auf 162,65 EUR), Commerzbank (-4,09 Prozent auf 30,23 EUR), Continental (-3,56 Prozent auf 61,78 EUR) und Infineon (-3,08 Prozent auf 40,27 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 12 887 726 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 193,160 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Werte auf

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,83 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at