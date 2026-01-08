Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|LUS-DAX-Performance im Fokus
|
08.01.2026 17:58:52
Börse Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit Zuschlägen
Schlussendlich ging der LUS-DAX nahezu unverändert (plus 0,15 Prozent) bei 25 131,50 Punkten aus dem Handel.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 25 003,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 216,00 Punkten verzeichnete.
LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 08.12.2025, lag der LUS-DAX noch bei 24 028,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 08.10.2025, einen Wert von 24 635,00 Punkten auf. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 08.01.2025, den Wert von 20 341,00 Punkten.
Die Tops und Flops im LUS-DAX
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Deutsche Telekom (+ 3,70 Prozent auf 28,31 EUR), Bayer (+ 3,12 Prozent auf 39,54 EUR), adidas (+ 2,76 Prozent auf 165,40 EUR), Commerzbank (+ 2,06 Prozent auf 35,62 EUR) und Henkel vz (+ 1,92 Prozent auf 70,02 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Siemens Energy (-4,60 Prozent auf 123,45 EUR), Infineon (-3,74 Prozent auf 40,56 EUR), Zalando (-2,31 Prozent auf 24,98 EUR), Siemens (-1,74 Prozent auf 251,80 EUR) und MTU Aero Engines (-0,99 Prozent auf 391,00 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 972 740 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 230,052 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf
Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 3,55 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Mit 6,17 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
