Börse Frankfurt: LUS-DAX liegt im Plus

Der LUS-DAX macht am dritten Tag der Woche Gewinne.

Am Mittwoch tendiert der LUS-DAX um 15:57 Uhr via XETRA 0,45 Prozent höher bei 15 463,50 Punkten.

Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 15 487,50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 15 363,00 Punkten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 11.09.2023, den Wert von 15 828,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.07.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 15 828,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.10.2022, wurde der LUS-DAX mit 12 161,50 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 10,01 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 18 246,00 Punkten. 13 869,50 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 2,75 Prozent auf 261,60 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 2,29 Prozent auf 23,18 EUR), Siemens Energy (+ 2,29 Prozent auf 12,26 EUR), Porsche Automobil vz (+ 2,08 Prozent auf 47,55 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,89 Prozent auf 110,16 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Fresenius SE (-8,53 Prozent auf 25,32 EUR), Zalando (-2,12 Prozent auf 22,17 EUR), Deutsche Börse (-1,69 Prozent auf 162,50 EUR), Siemens Healthineers (-0,99 Prozent auf 47,87 EUR) und Heidelberg Materials (-0,96 Prozent auf 72,56 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im LUS-DAX sticht die Fresenius SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 5 989 820 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 142,984 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat mit 2,68 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Unter den Aktien im Index bietet die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at