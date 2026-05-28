Börse Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Minus

Das machte das Börsenbarometer in Frankfurt zum Handelsende.

Der LUS-DAX notierte im XETRA-Handel letztendlich um 0,54 Prozent tiefer bei 25 094,50 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24 941,00 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 230,00 Zählern.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.04.2026, lag der LUS-DAX bei 23 990,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 25 150,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 28.05.2025, den Stand von 24 131,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 2,15 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 25 509,50 Punkte. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 4,41 Prozent auf 80,11 EUR), Rheinmetall (+ 4,15 Prozent auf 1 284,00 EUR), Airbus SE (+ 2,28 Prozent auf 177,76 EUR), QIAGEN (+ 1,73 Prozent auf 31,51 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,38 Prozent auf 51,28 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Siemens Energy (-4,36 Prozent auf 166,76 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,33 Prozent auf 456,80 EUR), Hannover Rück (-2,25 Prozent auf 234,80 EUR), Allianz (-2,18 Prozent auf 380,90 EUR) und Beiersdorf (-2,08 Prozent auf 71,72 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 5 298 939 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 207,755 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 3,50 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,44 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at