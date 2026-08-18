Börse Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Minus

Der LUS-DAX zeigte sich zum Handelsende in Rot.

Der LUS-DAX tendierte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,50 Prozent leichter bei 26 171,00 Punkten.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26 306,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 26 121,00 Punkten.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 24 816,00 Punkte. Vor drei Monaten, am 18.05.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 372,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.08.2025, wurde der LUS-DAX auf 24 347,00 Punkte taxiert.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 6,53 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26 576,00 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Bayer (+ 1,75 Prozent auf 48,74 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,66 Prozent auf 28,86 EUR), SAP SE (+ 1,63 Prozent auf 182,50 EUR), adidas (+ 1,38 Prozent auf 154,70 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,32 Prozent auf 523,60 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Infineon (-7,63 Prozent auf 57,24 EUR), Siemens Energy (-5,23 Prozent auf 154,28 EUR), Heidelberg Materials (-2,99 Prozent auf 155,50 EUR), Siemens (-2,30 Prozent auf 275,80 EUR) und Airbus SE (-2,10 Prozent auf 209,80 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4 730 660 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 216,483 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,09 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,48 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at