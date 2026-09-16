SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Marktbericht
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16.09.2026 12:26:53
Börse Frankfurt: LUS-DAX mittags im Minus
Der LUS-DAX verliert im XETRA-Handel um 12:23 Uhr 0,01 Prozent auf 25 442,00 Punkte.
Der LUS-DAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 25 355,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 522,00 Punkten lag.
LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Stand von 26 456,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 756,00 Punkten auf. Der LUS-DAX lag vor einem Jahr, am 16.09.2025, bei 23 407,00 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,57 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 861,50 Zählern.
Tops und Flops im LUS-DAX
Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit HOCHTIEF (+ 3,49 Prozent auf 391,20 EUR), Siemens Energy (+ 1,85 Prozent auf 135,46 EUR), RWE (+ 1,75 Prozent auf 59,30 EUR), Infineon (+ 1,64 Prozent auf 55,22 EUR) und Fresenius SE (+ 1,35 Prozent auf 46,01 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Volkswagen (VW) vz (-3,23 Prozent auf 78,40 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,68 Prozent auf 45,31 EUR), Zalando (-1,93 Prozent auf 21,33 EUR), BMW (-1,65 Prozent auf 61,82 EUR) und SAP SE (-1,54 Prozent auf 184,20 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX
Im LUS-DAX sticht die Commerzbank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 813 433 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 214,981 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
LUS-DAX-Fundamentaldaten
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,80 zu Buche schlagen. Vonovia SE-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,10 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
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|Jefferies & Company Inc.
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|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|14.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|61,92
|-1,75%
|Commerzbank
|41,20
|-2,76%
|Fresenius SE & Co. KGaA
|45,97
|1,39%
|Henkel KGaA Vz.
|73,64
|1,15%
|HOCHTIEF AG
|383,60
|2,18%
|Infineon AG
|54,35
|0,50%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|45,32
|-2,42%
|RWE AG St.
|59,70
|2,75%
|SAP SE
|186,00
|-0,43%
|Siemens Energy AG
|136,08
|2,53%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|78,52
|-2,94%
|Vonovia SE
|17,78
|-0,73%
|Zalando
|21,35
|-2,11%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|25 497,00
|0,21%
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