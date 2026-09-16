SAP Aktie

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WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

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Marktbericht 16.09.2026 12:26:53

Börse Frankfurt: LUS-DAX mittags im Minus

Börse Frankfurt: LUS-DAX mittags im Minus

Kaum verändert zeigt sich der LUS-DAX am Mittwochmittag.

Der LUS-DAX verliert im XETRA-Handel um 12:23 Uhr 0,01 Prozent auf 25 442,00 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 25 355,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 522,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Stand von 26 456,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 756,00 Punkten auf. Der LUS-DAX lag vor einem Jahr, am 16.09.2025, bei 23 407,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,57 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 861,50 Zählern.

Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit HOCHTIEF (+ 3,49 Prozent auf 391,20 EUR), Siemens Energy (+ 1,85 Prozent auf 135,46 EUR), RWE (+ 1,75 Prozent auf 59,30 EUR), Infineon (+ 1,64 Prozent auf 55,22 EUR) und Fresenius SE (+ 1,35 Prozent auf 46,01 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Volkswagen (VW) vz (-3,23 Prozent auf 78,40 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,68 Prozent auf 45,31 EUR), Zalando (-1,93 Prozent auf 21,33 EUR), BMW (-1,65 Prozent auf 61,82 EUR) und SAP SE (-1,54 Prozent auf 184,20 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Im LUS-DAX sticht die Commerzbank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 813 433 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 214,981 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

LUS-DAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,80 zu Buche schlagen. Vonovia SE-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,10 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

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Aktien in diesem Artikel

BMW AG 61,92 -1,75% BMW AG
Commerzbank 41,20 -2,76% Commerzbank
Fresenius SE & Co. KGaA 45,97 1,39% Fresenius SE & Co. KGaA
Henkel KGaA Vz. 73,64 1,15% Henkel KGaA Vz.
HOCHTIEF AG 383,60 2,18% HOCHTIEF AG
Infineon AG 54,35 0,50% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 45,32 -2,42% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
RWE AG St. 59,70 2,75% RWE AG St.
SAP SE 186,00 -0,43% SAP SE
Siemens Energy AG 136,08 2,53% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 78,52 -2,94% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 17,78 -0,73% Vonovia SE
Zalando 21,35 -2,11% Zalando

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L&S DAX Indikation 25 497,00 0,21%

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