Börse Frankfurt: LUS-DAX nachmittags fester

Am zweiten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Am Dienstag bewegt sich der LUS-DAX um 15:54 Uhr via XETRA 0,66 Prozent stärker bei 24 522,50 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 319,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 24 530,50 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 30.11.2025, einen Stand von 23 869,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 30.09.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 23 906,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 30.12.2024, wies der LUS-DAX einen Wert von 19 876,00 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 22,83 Prozent zu. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 821,00 Punkten markiert.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 2,69 Prozent auf 37,73 EUR), Rheinmetall (+ 2,29 Prozent auf 1 561,00 EUR), Bayer (+ 1,63 Prozent auf 37,01 EUR), Commerzbank (+ 1,52 Prozent auf 36,10 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,10 Prozent auf 33,11 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen BMW (-0,43 Prozent auf 93,14 EUR), Deutsche Börse (-0,22 Prozent auf 223,70 EUR), Siemens Energy (-0,17 Prozent auf 120,40 EUR), Hannover Rück (-0,15 Prozent auf 266,20 EUR) und Deutsche Telekom (-0,14 Prozent auf 27,66 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 2 888 505 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 236,485 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,08 zu Buche schlagen. Mit 5,16 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Vonovia SE-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at