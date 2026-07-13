Fresenius Aktie
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
|LUS-DAX-Kursentwicklung
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13.07.2026 15:59:00
Börse Frankfurt: LUS-DAX notiert im Plus
Der LUS-DAX gewinnt im XETRA-Handel um 15:55 Uhr 0,26 Prozent auf 25 093,00 Punkte.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24 776,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 155,00 Punkten verzeichnete.
LUS-DAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24 679,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.04.2026, stand der LUS-DAX bei 23 961,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24 208,00 Punkten gehandelt.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,15 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 25 906,50 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern registriert.
LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger
Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Siemens Healthineers (+ 2,89 Prozent auf 35,59 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,60 Prozent auf 26,80 EUR), Brenntag SE (+ 2,60 Prozent auf 57,68 EUR), BASF (+ 2,50 Prozent auf 48,74 EUR) und Deutsche Börse (+ 2,45 Prozent auf 255,10 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Infineon (-3,99 Prozent auf 69,59 EUR), MTU Aero Engines (-1,93 Prozent auf 355,10 EUR), Siemens Energy (-1,67 Prozent auf 149,58 EUR), Fresenius SE (-1,67 Prozent auf 41,86 EUR) und Bayer (-1,36 Prozent auf 49,44 EUR) unter Druck.
Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 2 063 629 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 207,984 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Blick
Im LUS-DAX verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,18 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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