Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|XETRA-Handel im Fokus
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30.10.2026 09:28:47
Börse Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Start im Minus
Am Freitag notiert der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA 0,42 Prozent leichter bei 25 958,00 Punkten.
Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 26 040,00 Punkte, das Tagestief hingegen 25 905,00 Zähler.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.09.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25 116,00 Punkten auf. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 30.07.2026, einen Wert von 25 692,00 Punkten auf. Der LUS-DAX wurde vor einem Jahr, am 30.10.2025, mit 24 128,00 Punkten bewertet.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 5,67 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26 616,00 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im LUS-DAX
Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Bayer (+ 4,15 Prozent auf 49,95 EUR), Beiersdorf (+ 3,24 Prozent auf 83,42 EUR), Henkel vz (+ 2,26 Prozent auf 80,46 EUR), Scout24 (+ 1,87 Prozent auf 84,35 EUR) und SAP SE (+ 1,39 Prozent auf 211,80 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Siemens Energy (-5,21 Prozent auf 129,18 EUR), Infineon (-4,04 Prozent auf 51,83 EUR), Siemens (-1,86 Prozent auf 268,65 EUR), Deutsche Bank (-1,62 Prozent auf 30,65 EUR) und HOCHTIEF (-1,51 Prozent auf 378,40 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Bayer-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 697 869 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 235,847 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder
Unter den LUS-DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Vonovia SE-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,88 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
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|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
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|UBS AG
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|RBC Capital Markets
|28.10.26
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|DZ BANK
|28.10.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Bayer
|50,22
|5,13%
|Beiersdorf AG
|82,56
|2,00%
|Deutsche Bank AG
|30,22
|-2,64%
|Henkel KGaA Vz.
|79,96
|1,55%
|HOCHTIEF AG
|370,40
|-2,83%
|Infineon AG
|50,81
|-4,40%
|SAP SE
|210,50
|0,72%
|Scout24
|84,30
|2,37%
|Siemens AG
|263,65
|-3,57%
|Siemens Energy AG
|126,38
|-6,20%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|69,48
|-0,49%
|Vonovia SE
|16,13
|0,81%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|25 770,00
|-1,14%
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