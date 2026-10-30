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WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

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XETRA-Handel im Fokus 30.10.2026 09:28:47

Börse Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Start im Minus

Börse Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Start im Minus

Der LUS-DAX gibt am fünften Tag der Woche nach seinem Vortagesanstieg nach.

Am Freitag notiert der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA 0,42 Prozent leichter bei 25 958,00 Punkten.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 26 040,00 Punkte, das Tagestief hingegen 25 905,00 Zähler.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.09.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25 116,00 Punkten auf. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 30.07.2026, einen Wert von 25 692,00 Punkten auf. Der LUS-DAX wurde vor einem Jahr, am 30.10.2025, mit 24 128,00 Punkten bewertet.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 5,67 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26 616,00 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Bayer (+ 4,15 Prozent auf 49,95 EUR), Beiersdorf (+ 3,24 Prozent auf 83,42 EUR), Henkel vz (+ 2,26 Prozent auf 80,46 EUR), Scout24 (+ 1,87 Prozent auf 84,35 EUR) und SAP SE (+ 1,39 Prozent auf 211,80 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Siemens Energy (-5,21 Prozent auf 129,18 EUR), Infineon (-4,04 Prozent auf 51,83 EUR), Siemens (-1,86 Prozent auf 268,65 EUR), Deutsche Bank (-1,62 Prozent auf 30,65 EUR) und HOCHTIEF (-1,51 Prozent auf 378,40 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Bayer-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 697 869 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 235,847 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder

Unter den LUS-DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Vonovia SE-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,88 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Aktien in diesem Artikel

Bayer 50,22 5,13% Bayer
Beiersdorf AG 82,56 2,00% Beiersdorf AG
Deutsche Bank AG 30,22 -2,64% Deutsche Bank AG
Henkel KGaA Vz. 79,96 1,55% Henkel KGaA Vz.
HOCHTIEF AG 370,40 -2,83% HOCHTIEF AG
Infineon AG 50,81 -4,40% Infineon AG
SAP SE 210,50 0,72% SAP SE
Scout24 84,30 2,37% Scout24
Siemens AG 263,65 -3,57% Siemens AG
Siemens Energy AG 126,38 -6,20% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 69,48 -0,49% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 16,13 0,81% Vonovia SE

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