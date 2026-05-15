Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
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15.05.2026 15:58:43
Börse Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Freitagnachmittag schwächer
Um 15:56 Uhr fällt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 1,40 Prozent auf 23 973,50 Punkte.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 295,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 23 925,00 Einheiten.
LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 15.04.2026, wurde der LUS-DAX mit 24 062,00 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, den Stand von 24 900,00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 15.05.2025, bei 23 716,00 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,41 Prozent nach unten. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25 509,50 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top und Flops heute
Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell SAP SE (+ 2,80 Prozent auf 145,18 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,77 Prozent auf 471,80 EUR), Hannover Rück (+ 0,76 Prozent auf 237,80 EUR), Deutsche Börse (+ 0,70 Prozent auf 244,90 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,49 Prozent auf 37,17 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Heidelberg Materials (-6,78 Prozent auf 169,85 EUR), Siemens (-5,50 Prozent auf 258,65 EUR), Infineon (-5,48 Prozent auf 64,34 EUR), Siemens Energy (-5,11 Prozent auf 167,96 EUR) und MTU Aero Engines (-3,79 Prozent auf 276,70 EUR).
Die teuersten LUS-DAX-Konzerne
Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 632 067 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 203,372 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Werte auf
In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,76 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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