Börse Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich schwächer

Letztendlich verlor der LUS-DAX im XETRA-Handel 1,42 Prozent auf 22 314,00 Punkte.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 22 208,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 22 746,50 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.02.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 25 150,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, einen Stand von 24 323,00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 27.03.2025, bei 22 669,00 Punkten.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,17 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 861,50 Punkten.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit BASF (+ 2,68 Prozent auf 52,10 EUR), Symrise (+ 1,51 Prozent auf 72,38 EUR), Hannover Rück (+ 0,55 Prozent auf 257,80 EUR), Deutsche Börse (+ 0,42 Prozent auf 238,90 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,38 Prozent auf 523,00 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen MTU Aero Engines (-4,10 Prozent auf 296,90 EUR), Rheinmetall (-3,93 Prozent auf 1 379,50 EUR), Siemens Energy (-3,86 Prozent auf 144,40 EUR), Infineon (-3,74 Prozent auf 37,43 EUR) und QIAGEN (-3,19 Prozent auf 33,95 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 6 430 226 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 168,875 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,77 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,02 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at