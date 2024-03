Börse Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels fester

Heute legten Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Letztendlich schloss der LUS-DAX am Donnerstag nahezu unverändert (plus 0,15 Prozent) bei 18 175,50 Punkten.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 18 050,50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 205,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.02.2024, wies der LUS-DAX einen Wert von 17 179,00 Punkten auf. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 21.12.2023, den Stand von 16 736,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.03.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 15 267,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 8,55 Prozent zu. Bei 18 633,00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Punkten registriert.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 6,73 Prozent auf 15,86 EUR), Heidelberg Materials (+ 4,59 Prozent auf 98,08 EUR), RWE (+ 3,53 Prozent auf 31,40 EUR), Merck (+ 3,36 Prozent auf 161,60 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 3,32 Prozent auf 26,14 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil MTU Aero Engines (-1,79 Prozent auf 224,80 EUR), Hannover Rück (-1,50 Prozent auf 249,90 EUR), EON SE (-1,48 Prozent auf 12,33 EUR), BMW (-1,12 Prozent auf 105,03 EUR) und Fresenius SE (-1,08 Prozent auf 24,64 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 10 433 119 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 202,210 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder

Unter den LUS-DAX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 3,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

