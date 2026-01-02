Börse Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende leichter

Am Freitag hielten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Am Freitag ging der LUS-DAX den Handel nahezu unverändert (minus 0,02 Prozent) bei 24 517,00 Punkten aus dem Freitagshandel.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24 447,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 24 676,00 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 02.12.2025, lag der LUS-DAX noch bei 23 734,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.10.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 466,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 02.01.2025, wies der LUS-DAX 19 964,00 Punkte auf.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit MTU Aero Engines (+ 4,48 Prozent auf 371,20 EUR), RWE (+ 3,65 Prozent auf 46,91 EUR), BMW (+ 3,41 Prozent auf 96,32 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,10 Prozent auf 61,93 EUR) und Airbus SE (+ 2,92 Prozent auf 203,90 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3,88 Prozent auf 540,40 EUR), Hannover Rück (-3,53 Prozent auf 256,80 EUR), SAP SE (-3,07 Prozent auf 201,95 EUR), Zalando (-2,68 Prozent auf 24,66 EUR) und Fresenius SE (-2,55 Prozent auf 47,73 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 5 262 034 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 237,225 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien

2026 weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,10 Prozent die höchste Dividendenrendite.

