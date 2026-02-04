Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|LUS-DAX-Marktbericht
|
04.02.2026 17:58:53
Börse Frankfurt: LUS-DAX sackt zum Handelsende ab
Am Mittwoch gab der LUS-DAX via XETRA schlussendlich um 0,49 Prozent auf 24 613,50 Punkte nach.
Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 24 566,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 874,50 Punkten lag.
LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24 566,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 04.11.2025, den Wert von 23 884,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.02.2025, stand der LUS-DAX bei 21 443,00 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,193 Prozent. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 214,00 Punkten registriert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Brenntag SE (+ 9,61 Prozent auf 56,80 EUR), Continental (+ 5,74 Prozent auf 71,90 EUR), Deutsche Telekom (+ 5,38 Prozent auf 30,38 EUR), BASF (+ 4,98 Prozent auf 49,76 EUR) und Symrise (+ 4,67 Prozent auf 73,12 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Heidelberg Materials (-9,76 Prozent auf 213,50 EUR), Siemens (-7,17 Prozent auf 242,00 EUR), Scout24 (-5,40 Prozent auf 75,35 EUR), Deutsche Bank (-5,39 Prozent auf 31,96 EUR) und Rheinmetall (-4,60 Prozent auf 1 679,50 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen
Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 12 718 241 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 203,142 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,34 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,13 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
